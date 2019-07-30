Калинская разгромила Хибино в Вашингтоне, Грачёва одолела Блинкову

Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку турнира в Вашингтоне (США) через квалификацию, вышла во второй круг, разгромив представительницу Японии Нао Хибино со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.
Анна трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал Калинская поспорит с победительницей поединка Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, 8) — Александра Киик (США, WC).
Россиянка Варвара Грачёва (Q) впервые в карьере вышла во второй круг турнира WTA. В первом раунде соревнований в Вашингтоне она одолела соотечественницу Анну Блинкову — 6:2, 5:7, 6:2. Следующей соперницей Варвары будет победительница матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 4) — Кирстен Флипкенс (Бельгия).
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