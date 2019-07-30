Свитолина пошутила по поводу рекордных призовых Итогового чемпионата WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала информацию о резком повышении призового фонда Итогового чемпионата WTA. Призовой фонд соревнований в Шэньчжэне будет рекордным в истории турнира — $ 14 млн. Ранее на протяжении нескольких лет он составлял $ 7 млн.
Теннисистка, которой удастся выиграть Итоговый чемпионат, не проиграв ни одного матча, получит $ 4,75 млн. Это рекордная сумма в истории тенниса. К примеру, победительница Открытого чемпионата США получит $ 3,85 млн. В прошлом году Свитолина выиграла Итоговый чемпионат, не потерпев ни одного поражения.
«Кажется, я на год поторопилась. Конечно, это здорово для женского тенниса в целом. Просто великолепно, что спонсоры вкладывают деньги в женский спорт. В ближайшие годы ситуация будет ещё лучше. Это прекрасная возможность. Думаю, у всех есть цель попасть на Итоговый чемпионат», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.
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