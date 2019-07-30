Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев вошёл в состав участников турнира St. Petersburg Open, который пройдёт с 15 по 22 сентября 2019 года, сообщает официальный сайт соревнований.



Ранее участие в турнире подтвердили хорват Борна Чорич, швейцарец Стэн Вавринка, россиянин Карен Хачанов, испанец Пабло Карреньо-Буста и серб Миомир Кецманович.

Даниил Медведев за карьеру выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. В 2019 год он завоевал трофей на соревнованиях в Софии (Болгария). В рейтинге ATP 23-летний уроженец Москвы занимает 10-ю строчку.

В 2018 году победителем турнира в Санкт-Петербурге стал австриец Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Словакии Мартина Клижана со счётом 6:3, 6:1.