Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вошёл в состав участников турнира St. Petersburg Open, который пройдёт с 15 по 22 сентября 2019 года, сообщает официальный сайт соревнований.
Ранее участие в турнире подтвердили хорват Борна Чорич, швейцарец Стэн Вавринка, россиянин Карен Хачанов, испанец Пабло Карреньо-Буста и серб Миомир Кецманович.
Даниил Медведев за карьеру выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. В 2019 год он завоевал трофей на соревнованиях в Софии (Болгария). В рейтинге ATP 23-летний уроженец Москвы занимает 10-ю строчку.
В 2018 году победителем турнира в Санкт-Петербурге стал австриец Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Словакии Мартина Клижана со счётом 6:3, 6:1.
Медведев опустился на 10-ю строчку в рейтинге ATP, Рублёв поднялся на 49-ю
- 30 июля 2019
-
11:13
-
10:31
-
09:47
-
09:09
-
08:27
-
08:17
-
00:59
- 29 июля 2019
-
23:51
-
22:58
-
22:29
-
21:21
-
20:19
-
18:20
-
17:37
-
16:29
-
15:33
-
14:22
-
13:42
-
12:27
-
11:20
-
10:33
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
09:04
-
00:04
- 28 июля 2019
-
22:59
-
22:15
-
20:38
-
19:37
-
19:26
-
15:20
-
12:32
-
10:27
-
09:49
Партнерский контент