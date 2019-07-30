Кирьос: Циципас приятно пахнет, но я буду держаться от него подальше

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями от игры в паре с греком Стефаносом Циципасом. На старте соревнований в Вашингтоне (США) они проиграли колумбийцам Хуан-Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре со счётом 3:6, 6:3, [5:10].

«Он только начинает карьеру. Надеюсь, он не повторит моих ошибок. Если он будет сконцентрирован на работе, то может добиться чего-то особенного. Кроме того он приятно пахнет. Каждый раз перед подачей я вдыхал этот аромат — неплохо.

Я буду держаться от него подальше, если мы не играем в паре, потому что оказываю плохое влияние», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

Циципас во втором круге соревнований в одиночном разряде сыграет с американцем Томми Полом. Кирьос в первом раунде встретится с американцем Тай-Соном Квятковски.