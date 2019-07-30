Циципас — о подаче Кирьоса: невероятно, что человек на такое способен

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от игры в паре с австралийцем Ником Кирьосом. На старте соревнований в Вашингтоне (США) они проиграли колумбийцам Хуан-Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре со счётом 3:6, 6:3, [5:10].
«Я был вдохновлён нашей игрой в паре. Честно. Я не буду врать. Подача Ника просто брутальна. Хотел бы я так подавать. Просто невероятно, что человек на такое способен. Это было очень весело. Мне надо узнать его получше.
Я всё ещё хорошего мнения о Кирьосе. Я действительно получил удовольствие, играя с ним», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.
Циципас во втором круге соревнований в одиночном разряде сыграет с американцем Томми Полом. Кирьос в первом раунде встретится с американцем Тай-Соном Квятковски.
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