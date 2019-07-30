Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кузнецова получила американскую визу

Кузнецова получила американскую визу
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что наконец смогла получить американскую визу. Спортсменка опубликовала соответствующее фото в «инстаграм-сториз».

«Лучше поздно, чем никогда», — написала Кузнецова.

Фото: Инстаграм Светланы Кузнецовой

На минувшей неделе из-за проблем с получением визы Светлана была вынуждена сняться с турнира Вашингтоне (США), действующей победительницей которого она является. Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа. В интервью «Чемпионату» на Уимблдоне Светлана так оценила возможность выступления на американских турнирах: «Я очень хочу и заявилась на участие в турнирах в Америке, но у меня нет визы, я сдала паспорт в феврале в Москве, и до сих пор мне его не вернули».

В конце прошлой недели посольство США в России попросило Светлану забрать визу, которая, как оказалось, готова.

Кузнецова не сможет защитить титул в Вашингтоне из-за проблем с визой
Российскую теннисистку не пустили в США. Чтобы она снова там не победила
В 2018 году Светлана Кузнецова блестяще выиграла турнир в Вашингтоне. Защитить титул ей нагло не дали – просто не пустили в США.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент