Кузнецова получила американскую визу

Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что наконец смогла получить американскую визу. Спортсменка опубликовала соответствующее фото в «инстаграм-сториз».
«Лучше поздно, чем никогда», — написала Кузнецова.
На минувшей неделе из-за проблем с получением визы Светлана была вынуждена сняться с турнира Вашингтоне (США), действующей победительницей которого она является. Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа. В интервью «Чемпионату» на Уимблдоне Светлана так оценила возможность выступления на американских турнирах: «Я очень хочу и заявилась на участие в турнирах в Америке, но у меня нет визы, я сдала паспорт в феврале в Москве, и до сих пор мне его не вернули».
В конце прошлой недели посольство США в России попросило Светлану забрать визу, которая, как оказалось, готова.
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