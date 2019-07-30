Кузнецова получила американскую визу

Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что наконец смогла получить американскую визу. Спортсменка опубликовала соответствующее фото в «инстаграм-сториз».

«Лучше поздно, чем никогда», — написала Кузнецова.

Фото : Инстаграм Светланы Кузнецовой

На минувшей неделе из-за проблем с получением визы Светлана была вынуждена сняться с турнира Вашингтоне (США), действующей победительницей которого она является. Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа. В интервью «Чемпионату» на Уимблдоне Светлана так оценила возможность выступления на американских турнирах: «Я очень хочу и заявилась на участие в турнирах в Америке, но у меня нет визы, я сдала паспорт в феврале в Москве, и до сих пор мне его не вернули».

В конце прошлой недели посольство США в России попросило Светлану забрать визу, которая, как оказалось, готова.

Кузнецова не сможет защитить титул в Вашингтоне из-за проблем с визой