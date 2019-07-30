Джокович неожиданно расстался с тренером по фитнесу

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович расстался с тренером по фитнесу Гебхардом Фил-Гритшем, сообщает Blic. Уроженец Белграда будет сотрудничать с итальянцем Марко Паники.

Новак и Марко некоторое время работали вместе в двух предыдущих сезонах. Фил-Гритш был одним из тренеров, с которыми Новак решил расстаться в мае 2017 года. Однако уже спустя год Джокович вновь попросил австрийца вернуться в команду. Повторное расставание с Гебхардом стало неожиданностью, учитывая, что Новак уверенно лидирует в рейтинге ATP и уже выиграл два турнира «Большого шлема» в сезоне.

На минувшей неделе Джокович снялся с турнира серии «Мастерс-1000», который стартует в Монреале (Канада) 5 августа. По словам четырёхкратного чемпиона этих соревнований, ему нужно больше времени на восстановление после победы на Уимблдоне.

Джокович вслед за Федерером снялся с «Мастерса» в Монреале