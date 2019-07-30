Сафин: куда-то ушло желание кого-то побеждать, доказывать. Политика интереснее

Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин рассказал, ностальгирует ли он по большому спорту.

Ранее Сафин покинул пост депутата Госдумы, который занимал на протяжении шести лет.

«По большому спорту не скучаю. Пропало это желание кого-то побеждать, доказывать. Куда-то ушло. Политика намного интереснее. Масштаб другой. По большой политике, возможно, начну скучать.

37 лет у меня было очень насыщенных, порой было тяжело совмещать и теннис, и Госдуму. Поэтому сейчас много путешествую и по делам, и просто посмотреть мир. В Россию прилетаю буквально на несколько дней. Вещи поменяю и улетаю сразу же», — цитирует Сафина «Матч ТВ».

Сафин является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде – Открытого чемпионата США 2000 года и Australian Open – 2005. Марат завершил карьеру 11 ноября 2009 года.