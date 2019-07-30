Дель Потро возобновил занятия в тренажёрном зале

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро продолжает восстанавливаться после перелома правой коленной чашечки.

«Снова в тренажёрном зале», – написал 30-летний спортсмен в «Твиттере».

Теннисист надеется набрать форму к старту Открытого чемпионата США. US Open 2019 пройдёт с 26 августа по 8 сентября.

Напомним, 22 июня спортсмен перенёс операцию на колене. В Барселоне (Испания) врачи удалили сломанные фрагменты кости. Хирургическое вмешательство прошло успешно.



Дель Потро получил травму, поскользнувшись в матче с канадцем Денисом Шаповаловым в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания). Аргентинец сумел выиграть тот поединок, даже несмотря на боль, однако уже после встречи выяснилось, что продолжать выступления невозможно. Обследование выявило необходимость проведения операции.

Запись доступна на странице дель Потро в «Твиттере».