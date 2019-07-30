Халеп получила высшую награду Румынии

Чемпионка Уимблдона — 2019 Симона Халеп удостоена высшей государственной награды Румынии — Ордена звезды.

Награду теннисистке вручил лично президент страны Клаус Йоханнис. Торжественная церемония прошла сегодня, 30 июля, во дворце Котрочень.

Напомним, в финале Уимблдона Симона разгромила 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году уроженка Констанцы выиграла свой первый мэйджор — Открытый чемпионат Франции.

В обновлённом рейтинге WTA от 29 июля Халеп занимает четвёртое место.

Ранее Симона стала обладательницей высшей церковной награды Румынского патриархата – ордена Патриаршего креста.

Фотографии доступны на странице Халеп в «Твиттере».