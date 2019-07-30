Медведев перед стартом на турнире в Вашингтоне поучаствовал в кулинарном проекте
Российский теннисист Даниил Медведев принял участие в кулинарном шоу Taste of Tennis перед стартовым матчем на турнире в Вашингтоне.
«Было весело стать частью Taste of Tennis прошлой ночью. Рад внести вклад в доброе дело», — написал Медведев в «Твиттере».
В мероприятии популярные шеф-повара готовят еду вместе с теннисистами. Привлечённые средства направляют на благотворительные цели.
На турнире категории ATP 500 в Вашингтоне Медведев посеян под третьим номером. Во втором круге россиянин встретится с американцем Бьорном Фрэтэнджело, получившим «уайлд-кард» от организаторов. Соревнования, которые проходят на хардовом покрытии, завершатся 4 августа.
Запись доступна на странице Медведева в «Твиттере».
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