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Медведев перед стартом на турнире в Вашингтоне поучаствовал в кулинарном проекте

Медведев перед стартом на турнире в Вашингтоне поучаствовал в кулинарном проекте
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев принял участие в кулинарном шоу Taste of Tennis перед стартовым матчем на турнире в Вашингтоне.

«Было весело стать частью Taste of Tennis прошлой ночью. Рад внести вклад в доброе дело», — написал Медведев в «Твиттере».

В мероприятии популярные шеф-повара готовят еду вместе с теннисистами. Привлечённые средства направляют на благотворительные цели.

На турнире категории ATP 500 в Вашингтоне Медведев посеян под третьим номером. Во втором круге россиянин встретится с американцем Бьорном Фрэтэнджело, получившим «уайлд-кард» от организаторов. Соревнования, которые проходят на хардовом покрытии, завершатся 4 августа.

Запись доступна на странице Медведева в «Твиттере».

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