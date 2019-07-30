Соперник Рублёва снялся с турнира в Вашингтоне
Австралийский теннисист Бернард Томич, который в первом круге турнира в Вашингтоне должен был сыграть с россиянином Андреем Рублёвым, снялся с соревнований из-за повреждения.
Ранее 26-летний спортсмен из-за травмы руки не смог доиграть четвертьфинальный матч с соотечественником — Алексом де Минором — в Атланте, отказавшись от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:3.
Теперь Рублёву предстоит сыграть с немцем Петером Гойовчиком. Победитель этого противостояния за выход в третий круг поборется с де Минором.
Турнир категории ATP 500 в Вашингтоне состоится с 29 июля по 4 августа. В 2017 и 2018 годах соревнования выигрывал представитель Германии Александр Зверев. В этом сезоне уроженец Гамбурга пропускает турнир в столице США.
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