Соперник Рублёва снялся с турнира в Вашингтоне

Австралийский теннисист Бернард Томич, который в первом круге турнира в Вашингтоне должен был сыграть с россиянином Андреем Рублёвым, снялся с соревнований из-за повреждения.

Ранее 26-летний спортсмен из-за травмы руки не смог доиграть четвертьфинальный матч с соотечественником — Алексом де Минором — в Атланте, отказавшись от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:3.

Теперь Рублёву предстоит сыграть с немцем Петером Гойовчиком. Победитель этого противостояния за выход в третий круг поборется с де Минором.

Турнир категории ATP 500 в Вашингтоне состоится с 29 июля по 4 августа. В 2017 и 2018 годах соревнования выигрывал представитель Германии Александр Зверев. В этом сезоне уроженец Гамбурга пропускает турнир в столице США.