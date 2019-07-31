Азаренко с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе (США), обыграв представительницу Франции Армони Тан, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Виктория дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Азаренко поспорит с хорваткой Донной Векич.

Американка Винус Уильямс (WC) проиграла соотечественнице Бетани Маттек-Сэндс (WC) — 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.

В 2018 году победительницей турнира в Сан-Хосе стала румынка Михаэла Бузэрнеску. В финале она разгромила Марию Саккари из Греции — 6:1, 6:0.