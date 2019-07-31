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Азаренко с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе

Азаренко с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе (США), обыграв представительницу Франции Армони Тан, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Виктория дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Азаренко поспорит с хорваткой Донной Векич.

Американка Винус Уильямс (WC) проиграла соотечественнице Бетани Маттек-Сэндс (WC) — 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.

В 2018 году победительницей турнира в Сан-Хосе стала румынка Михаэла Бузэрнеску. В финале она разгромила Марию Саккари из Греции — 6:1, 6:0.

31 июля 2019 года, среда. 02:50 МСК
Сан-Хосе. 1-й круг
Матч окончен
Армони Тан
Франция
Армони Тан
А. Тан
0 : 2
Виктория Азаренко
38
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
31 июля 2019 года, среда. 05:00 МСК
Сан-Хосе. 1-й круг
Матч окончен
Винус Уильямс
50
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
1 : 2
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
Б. Маттек-Сэндс
1 2 3
           
7 7 3 1
6 4 6 6
           
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