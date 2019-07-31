Азаренко с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе (США), обыграв представительницу Франции Армони Тан, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.
Виктория дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Азаренко поспорит с хорваткой Донной Векич.
Американка Винус Уильямс (WC) проиграла соотечественнице Бетани Маттек-Сэндс (WC) — 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.
В 2018 году победительницей турнира в Сан-Хосе стала румынка Михаэла Бузэрнеску. В финале она разгромила Марию Саккари из Греции — 6:1, 6:0.
31 июля 2019 года, среда. 02:50 МСК
Сан-Хосе. 1-й круг
Матч окончен
Армони Тан
А. Тан
0 : 2
38
Виктория Азаренко
В. Азаренко
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
31 июля 2019 года, среда. 05:00 МСК
Сан-Хосе. 1-й круг
Матч окончен
50
Винус Уильямс
В. Уильямс
1 : 2
Бетани Маттек-Сэндс
Б. Маттек-Сэндс
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|1
|
|6 4
|6
|6
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