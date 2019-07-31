Осака: надеюсь, Серена не злится на меня за финал US Open — 2018
Японская теннисистка Наоми Осака в очередной раз вспомнила свою победу в финальном матче Открытого чемпионата США — 2018. Напомним, со счётом 6:2, 6:4 она оказалась сильнее американки Серены Уильямс.
«Вся эта ситуация очень похожа на то, как ты воспитываешь ребёнка. Он растёт вместе с тобой, ты порой смотришь на него и говоришь: «Ух ты, я горжусь тобой».
Потом ты что-то готовишь на кухне, и вдруг приходит ребёнок и начинает готовить лучше тебя. Вероятно, вы будете гордиться им, но в то же время это заставит вас хотеть работать больше. Я не знаю, надеюсь, Серена не злится на меня», — цитирует Осаку Punchg.
Ранее 21-летняя японка неоднократно заявляла, что Серена и Винус Уильямс являются для неё кумирами детства.
С. Уильямс — Осаке: извини. Я не хотела отвлечь внимание от другой темнокожей
- 31 июля 2019
-
10:01
-
09:49
-
09:21
-
08:37
-
08:27
-
08:12
- 30 июля 2019
-
23:37
-
23:03
-
21:46
-
20:25
-
19:22
-
18:58
-
18:27
-
16:36
-
15:43
-
14:40
-
14:07
-
13:58
-
13:00
-
12:23
-
11:13
-
10:31
-
09:47
-
09:09
-
08:27
-
08:17
-
00:59
- 29 июля 2019
-
23:51
-
22:58
-
22:29
-
21:21
-
20:19
-
18:20
-
17:37
-
16:29
Партнерский контент