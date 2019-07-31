Осака: надеюсь, Серена не злится на меня за финал US Open — 2018

Японская теннисистка Наоми Осака в очередной раз вспомнила свою победу в финальном матче Открытого чемпионата США — 2018. Напомним, со счётом 6:2, 6:4 она оказалась сильнее американки Серены Уильямс.



«Вся эта ситуация очень похожа на то, как ты воспитываешь ребёнка. Он растёт вместе с тобой, ты порой смотришь на него и говоришь: «Ух ты, я горжусь тобой».



Потом ты что-то готовишь на кухне, и вдруг приходит ребёнок и начинает готовить лучше тебя. Вероятно, вы будете гордиться им, но в то же время это заставит вас хотеть работать больше. Я не знаю, надеюсь, Серена не злится на меня», — цитирует Осаку Punchg.



Ранее 21-летняя японка неоднократно заявляла, что Серена и Винус Уильямс являются для неё кумирами детства.

С. Уильямс — Осаке: извини. Я не хотела отвлечь внимание от другой темнокожей