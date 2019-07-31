Надаль рассказал, на каких турнирах может сыграть перед US Open
Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль заявил, что полностью готов к выступлениям на харде.
«Думаю, сейчас я в хорошей физической форме. Я силён, готов вылететь в Канаду уже в ближайшие дни и завершить подготовку к Rogers Cup уже там.
После Уимблдона я чувствовал некоторую усталость и отдохнул, однако уже сейчас я хорошо тренируюсь на харде.
Игра в Цинциннати? Не знаю, всё зависит от того, что произойдёт в Монреале. Хочу быть уверен, что буду готов к US Open», — цитирует Надаля Tennis World USA.
Напомним, испанец является действующим победителем Rogers Cup. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса. С турнира в Цинциннати в прошлом году Рафаэль снялся.
Надаль: мои ноги уже не те, что в 2005-м
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