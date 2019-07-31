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Хачанов подтвердил участие в Открытом чемпионате Китая

Хачанов подтвердил участие в Открытом чемпионате Китая
Теннис / ATP 0

Первая ракетка России и восьмой номер рейтинга АТР Карен Хачанов сыграет на соревнованиях категории АТР 500 в Пекине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Помимо Хачанова на China Open сыграют канадец Феликс Оже-Альяссим и представитель Греции Стефанос Циципас.

Хачанов выступал на турнире в прошлом сезоне, однако уже во втором раунде проиграл Хуан-Мартину дель Потро из Аргентины со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Соревнования China Open пройдут в период с 28 сентября по 6 октября. Действующим чемпионом турнира является грузин Николоз Басилашвили. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Хуан-Мартина дель Потро — 6:4, 6:4.

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