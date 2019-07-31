Кирьос выполнил «худшую подачу в своей жизни»
Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира в Вашингтоне (США), обыграв хозяина кортов Тай-Сона Квятковски (Q) со счётом 7:5, 6:4. В восьмом гейме первого сета уроженец Канберры выполнил подачу, которую сам назвал «худшей в своей жизни».
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.
Примечательно, что следом Ник сделал эйс.
Во втором круге австралиец сыграет с представителем Франции Жилем Симоном, посеянным под 11-м номером. Турнир завершится 4 августа.
24-летний Кирьос за карьеру выиграл 5 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 52-ю строчку.
В 2018 году победителем турнира в Вашингтоне стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.
Кирьос: Циципас приятно пахнет, но я буду держаться от него подальше
Циципас — о подаче Кирьоса: невероятно, что человек на такое способен
- 31 июля 2019
-
11:30
-
11:14
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:21
-
08:37
-
08:27
-
08:12
- 30 июля 2019
-
23:37
-
23:03
-
21:46
-
20:25
-
19:22
-
18:58
-
18:27
-
16:36
-
15:43
-
14:40
-
14:07
-
13:58
-
13:00
-
12:23
-
11:13
-
10:31
-
09:47
-
09:09
-
08:27
-
08:17
-
00:59
- 29 июля 2019
-
23:51
-
22:58
-
22:29
-
21:21
Партнерский контент