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Кирьос выполнил «худшую подачу в своей жизни»

Кирьос выполнил «худшую подачу в своей жизни»
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира в Вашингтоне (США), обыграв хозяина кортов Тай-Сона Квятковски (Q) со счётом 7:5, 6:4. В восьмом гейме первого сета уроженец Канберры выполнил подачу, которую сам назвал «худшей в своей жизни».

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

Примечательно, что следом Ник сделал эйс.

Во втором круге австралиец сыграет с представителем Франции Жилем Симоном, посеянным под 11-м номером. Турнир завершится 4 августа.

24-летний Кирьос за карьеру выиграл 5 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 52-ю строчку.

В 2018 году победителем турнира в Вашингтоне стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

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