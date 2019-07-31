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Сампрас: был период, когда у Федерера просто не было серьёзных конкурентов

Сампрас: был период, когда у Федерера просто не было серьёзных конкурентов
Теннис / ATP 0

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Пит Сампрас прокомментировал доминирование Роджера Федерера в начале нулевых.

«Существовал период, когда у Федерера просто не было достойных конкурентов. При всём уважении к Филиппуссису и Энди Роддику, они не были Надалем. Они не могли составить конкуренцию Роджеру.

Собственно, в каждом поколении был подобный игрок. Был Борг, был Лендл, был я», — цитирует Сампраса Tennis World USA.

Вспомнил американец и финал Уимблдона-2001. Тот матч выиграл Федерер, завоевав первый в карьере трофей на мэйджорах.

«Честно говоря, я собирался выиграть тот матч, но меня застали врасплох. Роджер был силён. Он классно подавал, здорово двигался по корту. Я чувствовал себя немного подавленным», — заявил Сампрас.

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