Сампрас: был период, когда у Федерера просто не было серьёзных конкурентов

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Пит Сампрас прокомментировал доминирование Роджера Федерера в начале нулевых.



«Существовал период, когда у Федерера просто не было достойных конкурентов. При всём уважении к Филиппуссису и Энди Роддику, они не были Надалем. Они не могли составить конкуренцию Роджеру.



Собственно, в каждом поколении был подобный игрок. Был Борг, был Лендл, был я», — цитирует Сампраса Tennis World USA.



Вспомнил американец и финал Уимблдона-2001. Тот матч выиграл Федерер, завоевав первый в карьере трофей на мэйджорах.



«Честно говоря, я собирался выиграть тот матч, но меня застали врасплох. Роджер был силён. Он классно подавал, здорово двигался по корту. Я чувствовал себя немного подавленным», — заявил Сампрас.