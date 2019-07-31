Иванишевич — о тренере для Кирьоса: я вижу только одно решение

Победитель Уимблдона-2001 в мужском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич оценил потенциал австралийца Ника Кирьоса.

«У Ника есть талант, чтобы стать первой ракеткой мира, но он абсолютно непредсказуем. Он может провести три сумасшедших матча, а затем просто развалиться. Я не могу представить, какой была бы его карьера, если бы он относился к ней серьёзно», — цитирует Иванишевича We Love Tennis.

Горан также ответил на вопрос, смог бы он стать тренером Кирьоса.

«Меня многие об этом спрашивают. Не знаю, что сказать. Я даже представляю, что сказал бы Нику, будучи его тренером. Кажется, ему сложно находиться под чьим-то управлением. Я вижу единственное решение — тренером Ника должен быть Ник.

Конечно, я бы хотел, чтобы он сконцентрировался и серьёзно готовился к турниру «Большого шлема». Я бы хотел увидеть, на что он способен, если будет настроен с первого до последнего розыгрыша", — сказал Иванишевич.