Циципас рассказал о мотивах, побудивших его сыграть в паре с Кирьосом

Грек Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что на парном турнире в Вашингтоне он выступает в дуэте с Ником Кирьосом.



«Он известен тем, что играл довольно хорошо в паре. У нас обоих агрессивное мышление на корте, и мы оба хотим контролировать розыгрыши. Мы оба высокие парни, хорошо подаём.



Да, вероятно у нас есть различия в характере, но и общего у нас тоже достаточно. Именно поэтому мы и решили сыграть в паре», — цитирует 20-летнего Циципаса Tennis World USA.



Кирьос и Циципас уступили в первом же матче соревнований — со счётом 3:6, 6:3, 5:10 они проиграли Хуан-Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре из Колумбии.

Ранее греческий теннисист заявил, что хотел бы иметь такую же подачу, как у Кирьоса.