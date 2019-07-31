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Циципас рассказал о мотивах, побудивших его сыграть в паре с Кирьосом

Циципас рассказал о мотивах, побудивших его сыграть в паре с Кирьосом
Теннис / ATP 0

Грек Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что на парном турнире в Вашингтоне он выступает в дуэте с Ником Кирьосом.

«Он известен тем, что играл довольно хорошо в паре. У нас обоих агрессивное мышление на корте, и мы оба хотим контролировать розыгрыши. Мы оба высокие парни, хорошо подаём.

Да, вероятно у нас есть различия в характере, но и общего у нас тоже достаточно. Именно поэтому мы и решили сыграть в паре», — цитирует 20-летнего Циципаса Tennis World USA.

Кирьос и Циципас уступили в первом же матче соревнований — со счётом 3:6, 6:3, 5:10 они проиграли Хуан-Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре из Колумбии.

Ранее греческий теннисист заявил, что хотел бы иметь такую же подачу, как у Кирьоса.

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