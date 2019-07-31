Маррей: я всё ещё могу вернуться на прежний уровень
Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей по-прежнему считает, что имеет шансы выступать на высочайшем уровне в одиночном разряде.
«Теперь, когда я более не испытывая боли, всё чаще задаю себе вопрос: «Почему я не могу вернуться на прежний уровень?»
Почему бы и нет? Я не вижу веских причин, чтобы этого не произошло. Да, мышцам требуется время, чтобы прийти в себя. Как только они снова будут в тонусе, у меня появятся все шансы», — цитирует Маррея Tennis World USA.
Напомним, на протяжении последних полутора лет британца беспокоит травма тазобедренного сустава. Маррей перенёс две операции, после чего выступает лишь в парном разряде.
Ранее Энди рассказал, когда планирует возобновить выступления в одиночном разряде.
Энди Маррей сыграет в паре с братом на турнире в Вашингтоне
- 31 июля 2019
-
13:19
-
13:03
-
12:30
-
12:23
-
12:04
-
11:30
-
11:14
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:21
-
08:37
-
08:27
-
08:12
- 30 июля 2019
-
23:37
-
23:03
-
21:46
-
20:25
-
19:22
-
18:58
-
18:27
-
16:36
-
15:43
-
14:40
-
14:07
-
13:58
-
13:00
-
12:23
-
11:13
-
10:31
-
09:47
-
09:09
-
08:27
-
08:17
Партнерский контент