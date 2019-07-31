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Маррей: я всё ещё могу вернуться на прежний уровень

Маррей: я всё ещё могу вернуться на прежний уровень
Теннис / ATP 0

Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей по-прежнему считает, что имеет шансы выступать на высочайшем уровне в одиночном разряде.

«Теперь, когда я более не испытывая боли, всё чаще задаю себе вопрос: «Почему я не могу вернуться на прежний уровень?»

Почему бы и нет? Я не вижу веских причин, чтобы этого не произошло. Да, мышцам требуется время, чтобы прийти в себя. Как только они снова будут в тонусе, у меня появятся все шансы», — цитирует Маррея Tennis World USA.

Напомним, на протяжении последних полутора лет британца беспокоит травма тазобедренного сустава. Маррей перенёс две операции, после чего выступает лишь в парном разряде.

Ранее Энди рассказал, когда планирует возобновить выступления в одиночном разряде.

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