Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Мойя: часто обыгрывал Надаля на тренировках, но в матчах он включал режим убийцы

Мойя: часто обыгрывал Надаля на тренировках, но в матчах он включал режим убийцы
Теннис / ATP 0

Карлос Мойя, тренер испанца Рафаэля Надаля, комплиментарно высказался в адрес своего подопечного.

«Я побеждал на мэйджорах, был первой ракеткой мира, но… Знаете, на тренировках я часто обыгрывал Надаля, но, когда дело доходило до официальных матчей, Рафа превращался в пулемёт.

У него настоящий инстинкт убийцы на корте. Я бы мечтал только о половине тех амбиций, которые имеет Надаль.

Теннис развивается, игроки тоже. Если хочешь оставаться на вершине, следует подстраиваться под тенденции и меняться. Именно этим и занимается Рафаэль. И занимается очень успешно», — цитирует Мойю Tennis World USA.

Мойя и Надаль играли друг с другом восемь раз — Рафаэль побеждал в шести случаях, ещё два матча завершились победами Карлоса.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент