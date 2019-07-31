Мойя: часто обыгрывал Надаля на тренировках, но в матчах он включал режим убийцы
Карлос Мойя, тренер испанца Рафаэля Надаля, комплиментарно высказался в адрес своего подопечного.
«Я побеждал на мэйджорах, был первой ракеткой мира, но… Знаете, на тренировках я часто обыгрывал Надаля, но, когда дело доходило до официальных матчей, Рафа превращался в пулемёт.
У него настоящий инстинкт убийцы на корте. Я бы мечтал только о половине тех амбиций, которые имеет Надаль.
Теннис развивается, игроки тоже. Если хочешь оставаться на вершине, следует подстраиваться под тенденции и меняться. Именно этим и занимается Рафаэль. И занимается очень успешно», — цитирует Мойю Tennis World USA.
Мойя и Надаль играли друг с другом восемь раз — Рафаэль побеждал в шести случаях, ещё два матча завершились победами Карлоса.
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