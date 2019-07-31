Полански: равенство призовых? Пусть «челленджеры» платят на уровне «Шлемов»

Канадский теннисист Петер Полански иронично прокомментировал борьбу за равные призовые в теннисе.



«Зачем останавливаться на борьбе за равные призовые между мужчинами и женщинами? Давайте идти дальше. Может, теперь «челленджеры» будут платить столько же, сколько и мэйджоры?



Мы ведь все играем в одну игру — перебиваем один и тот же жёлтый мячик на ту сторону корта. Почему бы и нет?» — написал Полански в «твиттере» теннисного журналиста Бена Ротенберга.



В настоящее время Полански является 163-й ракеткой мира. Лучшим результатом 31-летнего теннисиста на турнирах «Большого шлема» стал выход во второй круг Открытого чемпионата США—2010. Всего за карьеру Петер заработал не более $ 2 млн призовых.