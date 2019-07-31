Полански: равенство призовых? Пусть «челленджеры» платят на уровне «Шлемов»
Канадский теннисист Петер Полански иронично прокомментировал борьбу за равные призовые в теннисе.
«Зачем останавливаться на борьбе за равные призовые между мужчинами и женщинами? Давайте идти дальше. Может, теперь «челленджеры» будут платить столько же, сколько и мэйджоры?
Мы ведь все играем в одну игру — перебиваем один и тот же жёлтый мячик на ту сторону корта. Почему бы и нет?» — написал Полански в «твиттере» теннисного журналиста Бена Ротенберга.
В настоящее время Полански является 163-й ракеткой мира. Лучшим результатом 31-летнего теннисиста на турнирах «Большого шлема» стал выход во второй круг Открытого чемпионата США—2010. Всего за карьеру Петер заработал не более $ 2 млн призовых.
- 31 июля 2019
-
14:16
-
13:50
-
13:19
-
13:03
-
12:30
-
12:23
-
12:04
-
11:30
-
11:14
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:21
-
08:37
-
08:27
-
08:12
- 30 июля 2019
-
23:37
-
23:03
-
21:46
-
20:25
-
19:22
-
18:58
-
18:27
-
16:36
-
15:43
-
14:40
-
14:07
-
13:58
-
13:00
-
12:23
-
11:13
-
10:31
-
09:47
-
09:09
Партнерский контент