Свитолина, Анисимова и Мертенс поучаствовали в игре «Угадай, что в коробке»
Организаторы соревнований в Сан-Хосе устроили юмористический конкурс по угадыванию различных вещей наощупь. Участницами стали украинка Элина Свитолина, американка Аманда Анисимова и бельгийка Элисе Мертенс.
Видео доступно в официальном «твиттере» соревнований.
Все три участницы конкурса вышли во второй раунд соревнований. Однако если Мертенс и Анисимова свои стартовые матчи выиграли, то Свитолина, будучи первой сеяной, во второй круг вышла автоматически. Её соперницей в борьбе за выход в четвертьфинал станет россиянка Дарья Касаткина.
Свитолина пошутила по поводу рекордных призовых Итогового чемпионата WTA
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