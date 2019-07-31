Свитолина, Анисимова и Мертенс поучаствовали в игре «Угадай, что в коробке»

Организаторы соревнований в Сан-Хосе устроили юмористический конкурс по угадыванию различных вещей наощупь. Участницами стали украинка Элина Свитолина, американка Аманда Анисимова и бельгийка Элисе Мертенс.

Видео доступно в официальном «твиттере» соревнований.



Все три участницы конкурса вышли во второй раунд соревнований. Однако если Мертенс и Анисимова свои стартовые матчи выиграли, то Свитолина, будучи первой сеяной, во второй круг вышла автоматически. Её соперницей в борьбе за выход в четвертьфинал станет россиянка Дарья Касаткина.