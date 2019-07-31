Маррей сыграет в паре с Лопесом на Rogers Cup
Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей подтвердил намерение снова сыграть в дуэте с испанцем Фелисьяно Лопесом. Как сообщает Sport24.co.za, пара объединится для участия в канадском «Мастерсе» Rogers Cup.
Напомним, Энди, набирает кондиции после двух операций на бедре через игру в парных соревнованиях. На первых же соревнованиях он завоевал трофей — в паре с Лопесом он победил на Queens Club в Лондоне.
На Уимблдоне Энди сыграл уже в паре с французом Пьер-Югом Эрбером, а на продолжающихся соревнованиях в Вашингтоне его партнёром по дуэту будет брат Джейми, экс первая ракетка мира в парном разряде.
Хардовые соревнования категории АТР 1000 пройдут в период с 3 по 11 августа в Монреале (Канада).
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