Кирьос признался в наличии психологических проблем
Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что наличие психологических проблем вынуждает его играть меньшее количество турниров.
«В этом сезоне я не слишком много играл из-за того, что переживал некоторые психологические проблемы. Тем не менее сегодня я очень доволен своей победой над Квятковски (Ник с победы стартовал на соревнованиях в Вашингтоне. — Прим. «Чемпионата»).
Я хорошо подавал, хорошо играл, невзирая на то что ожидал очень тяжёлый матч», — цитирует австралийца The West Australian.
В текущем сезоне Кирьос провёл 23 матча, в которых одержал 13 побед. В его активе один завоёванный трофей — Ник победил в Акапулько (Мексика). В настоящее время 24-летний теннисист является 52-й ракеткой мира.
Вылет Хачанова, «твинеры» от Бублика и Кирьоса — в обзоре матчей в Вашингтоне
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