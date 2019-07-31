Кирьос признался в наличии психологических проблем

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что наличие психологических проблем вынуждает его играть меньшее количество турниров.



«В этом сезоне я не слишком много играл из-за того, что переживал некоторые психологические проблемы. Тем не менее сегодня я очень доволен своей победой над Квятковски (Ник с победы стартовал на соревнованиях в Вашингтоне. — Прим. «Чемпионата»).



Я хорошо подавал, хорошо играл, невзирая на то что ожидал очень тяжёлый матч», — цитирует австралийца The West Australian.



В текущем сезоне Кирьос провёл 23 матча, в которых одержал 13 побед. В его активе один завоёванный трофей — Ник победил в Акапулько (Мексика). В настоящее время 24-летний теннисист является 52-й ракеткой мира.

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