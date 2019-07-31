Надаль: смотрю на мир не как звезда тенниса

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не считает себя звездой и в этом видит ключ к успеху в теннисе.
«Смотрю на мир не как Рафа Надаль — звезда тенниса. Смотрю на мир как обычный человек. Моя жизнь совершенно обыкновенная, как у любого из моих друзей. Хочу видеть друзей и семью каждый день, что делает мои отношения с семьей одной из самых важных вещей в жизни. Можно провести время с семьей, если они приедут, и создать позитивную и спокойную атмосферу. Иногда я готовлю, иногда кто-то другой готовит. Люблю готовить, у меня нет проблем с этим.
Я начал профессионально играть в теннис, когда был очень молод — в 16 лет, поэтому не был силён, как другие игроки. Благодаря быстрому продвижению в профессиональном туре я нашёл решения, чтобы быть конкурентоспособным.
Я человек, который всегда отдаёт всё. Конкуренция – это победа. Никогда не считал себя настолько хорошим, чтобы просто ходить на тренировки. Всегда тренируюсь с желанием совершенствоваться», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
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