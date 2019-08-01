Калинская и Младенович сразятся за выход в полуфинал турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку турнира в Вашингтоне (США) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг (8) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.
Анна пять раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.
За выход в четвертьфинал Калинская поспорит с французской теннисисткой Кристиной Младенович, которая обыграла американку Хейли Баптист (WC) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
- 1 августа 2019
-
07:22
- 31 июля 2019
-
23:21
-
20:46
-
18:06
-
17:50
-
17:36
-
16:27
-
15:57
-
15:41
-
14:16
-
13:50
-
13:19
-
13:03
-
12:30
-
12:23
-
12:04
-
11:30
-
11:14
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:21
-
08:37
-
08:27
-
08:12
- 30 июля 2019
-
23:37
-
23:03
-
21:46
-
20:25
-
19:22
-
18:58
-
18:27
-
16:36
-
15:43
Партнерский контент