Калинская и Младенович сразятся за выход в полуфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку турнира в Вашингтоне (США) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг (8) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Анна пять раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Калинская поспорит с французской теннисисткой Кристиной Младенович, которая обыграла американку Хейли Баптист (WC) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.