Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Калинская и Младенович сразятся за выход в полуфинал турнира в Вашингтоне

Калинская и Младенович сразятся за выход в полуфинал турнира в Вашингтоне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку турнира в Вашингтоне (США) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг (8) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Анна пять раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Калинская поспорит с французской теннисисткой Кристиной Младенович, которая обыграла американку Хейли Баптист (WC) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

01 августа 2019 года, четверг. 01:35 МСК
Вашингтон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Моника Пуиг
44
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
2 : 1
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
1 2 3
           
6 7 7 4
2 6 5 6
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент