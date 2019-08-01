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Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Сан-Хосе

Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Сан-Хосе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Сан-Хосе (США), не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв украинке Элине Свитолиной, посеянной под первым номером, со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Дарья ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с Марией Саккари (7) из Греции, которая победила японку Майо Хиби (Q) — 4:6, 6:4, 6:2.

Сан-Хосе. Женщины. Второй круг
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Коко Вандевей (США, WC) — 6:3, 6:3.
Карла Суарес-Наварро (Испания, 6) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — 3:6, 6:1, 6:2.

01 августа 2019 года, четверг. 00:00 МСК
Сан-Хосе. 2-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
Дарья Касаткина
40
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1 2 3
           
6 6  
3 1  
           
31 июля 2019 года, среда. 21:00 МСК
Сан-Хосе. 2-й круг
Матч окончен
Майо Хиби
Япония
Майо Хиби
М. Хиби
1 : 2
Мария Саккари
30
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
6 4 2
4 6 6
           
01 августа 2019 года, четверг. 01:10 МСК
Сан-Хосе. 2-й круг
Матч окончен
Коко Вандевей
США
Коко Вандевей
К. Вандевей
0 : 2
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
01 августа 2019 года, четверг. 05:10 МСК
Сан-Хосе. 2-й круг
Матч окончен
Карла Суарес-Наварро
29
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
2 : 1
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
Б. Маттек-Сэндс
1 2 3
           
3 6 6
6 1 2
           
Касаткина сыграет со Свитолиной на турнире в Сан-Хосе, Александрова выбыла
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