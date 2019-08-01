Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Сан-Хосе (США), не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв украинке Элине Свитолиной, посеянной под первым номером, со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.



Дарья ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков.



За выход в полуфинал Свитолина поспорит с Марией Саккари (7) из Греции, которая победила японку Майо Хиби (Q) — 4:6, 6:4, 6:2.



Сан-Хосе. Женщины. Второй круг

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Коко Вандевей (США, WC) — 6:3, 6:3.

Карла Суарес-Наварро (Испания, 6) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — 3:6, 6:1, 6:2.

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