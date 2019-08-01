Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Сан-Хосе
Российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Сан-Хосе (США), не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв украинке Элине Свитолиной, посеянной под первым номером, со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.
Дарья ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в полуфинал Свитолина поспорит с Марией Саккари (7) из Греции, которая победила японку Майо Хиби (Q) — 4:6, 6:4, 6:2.
Сан-Хосе. Женщины. Второй круг
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Коко Вандевей (США, WC) — 6:3, 6:3.
Карла Суарес-Наварро (Испания, 6) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — 3:6, 6:1, 6:2.
01 августа 2019 года, четверг. 00:00 МСК
Сан-Хосе. 2-й круг
Матч окончен
7
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
40
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|1
31 июля 2019 года, среда. 21:00 МСК
Сан-Хосе. 2-й круг
Матч окончен
Майо Хиби
М. Хиби
1 : 2
30
Мария Саккари
М. Саккари
|1
|2
|3
|
|6
|4
|2
|
|4
|6
|6
01 августа 2019 года, четверг. 01:10 МСК
Сан-Хосе. 2-й круг
Матч окончен
Коко Вандевей
К. Вандевей
0 : 2
10
Арина Соболенко
А. Соболенко
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
01 августа 2019 года, четверг. 05:10 МСК
Сан-Хосе. 2-й круг
Матч окончен
29
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
2 : 1
Бетани Маттек-Сэндс
Б. Маттек-Сэндс
|1
|2
|3
|
|3
|6
|6
|
|6
|1
|2
Касаткина сыграет со Свитолиной на турнире в Сан-Хосе, Александрова выбыла
- 1 августа 2019
-
09:10
-
08:52
-
08:27
-
07:22
- 31 июля 2019
-
23:21
-
20:46
-
18:06
-
17:50
-
17:36
-
16:27
-
15:57
-
15:41
-
14:16
-
13:50
-
13:19
-
13:03
-
12:30
-
12:23
-
12:04
-
11:30
-
11:14
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:21
-
08:37
-
08:27
-
08:12
- 30 июля 2019
-
23:37
-
23:03
-
21:46
-
20:25
-
19:22
-
18:58
Партнерский контент