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Кирьос — судье: ты — картошка с руками и ногами

Кирьос — судье: ты — картошка с руками и ногами
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в третий круг турнира в Вашингтоне (США), обыграв француза Жиля Симона со счётом 6:4, 7:6 (7:5). В концовке встречи уроженец Канберры вступил в спор с арбитром Фергусом Мёрфи. Ник попросил челлендж на матчболе, но рефери отказал ему. Кирьос пришёл в ярость, сообщает Yahoo Sports.

В частности, Кирьос сказал арбитру: «Ты — картошка с руками и ногами».

Затем Жиль допустил ошибку и всё же проиграл матч. После игры австралиец отказался пожать руку судье и вновь вступил с ним в спор.

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

В ходе матча Кирьос также получил предупреждение от Мёрфи за то, что сломал ракетку.

За выход в четвертьфинал Ник поспорит с представителем Японии Йосихито Нисиокой.

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