Поражение Касаткиной от Свитолиной и победа Соболенко — в обзоре игр в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Сан-Хосе (США), не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв украинке Элине Свитолиной, посеянной под первым номером, со счётом 3:6, 1:6.
Следующей соперницей уроженки Одессы будет представительница Греции Мария Саккари, которая одолела японку Майо Хиби — 4:6, 6:4, 6:2.
Арина Соболенко из Беларуси, получившая второй номер посева, оказалась сильнее американки Коко Вандевей — 6:3, 6:3. Испанка Карла Суарес-Наварро сломила сопротивление американки Бетани Маттек-Сэндс — 3:6, 6:1, 6:2.
Видеообзор матчей второго круга доступен на «Чемпионате».
В 2018 году победительницей турнира в Сан-Хосе стала румынка Михаэла Бузэрнеску. В финале она разгромила Саккари — 6:1, 6:0.
- 1 августа 2019
-
09:10
-
08:52
-
08:27
-
07:22
- 31 июля 2019
-
23:21
-
20:46
-
18:06
-
17:50
-
17:36
-
16:27
-
15:57
-
15:41
-
14:16
-
13:50
-
13:19
-
13:03
-
12:30
-
12:23
-
12:04
-
11:30
-
11:14
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:21
-
08:37
-
08:27
-
08:12
- 30 июля 2019
-
23:37
-
23:03
-
21:46
-
20:25
-
19:22
-
18:58