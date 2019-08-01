Поражение Касаткиной от Свитолиной и победа Соболенко — в обзоре игр в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Сан-Хосе (США), не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв украинке Элине Свитолиной, посеянной под первым номером, со счётом 3:6, 1:6.

Следующей соперницей уроженки Одессы будет представительница Греции Мария Саккари, которая одолела японку Майо Хиби — 4:6, 6:4, 6:2.

Арина Соболенко из Беларуси, получившая второй номер посева, оказалась сильнее американки Коко Вандевей — 6:3, 6:3. Испанка Карла Суарес-Наварро сломила сопротивление американки Бетани Маттек-Сэндс — 3:6, 6:1, 6:2.

Видеообзор матчей второго круга доступен на «Чемпионате».

В 2018 году победительницей турнира в Сан-Хосе стала румынка Михаэла Бузэрнеску. В финале она разгромила Саккари — 6:1, 6:0.