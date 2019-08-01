15-летняя Гауфф поделилась планами на US Open
15-летняя теннисистка из США Кори Гауфф рассчитывает успешно выступить на Открытом чемпионате США и завоевать новых болельщиков.
«В Ньй-Йорке мне нужно будет играть значительно более агрессивнее, чем в Вашингтоне (Кори уступила в первом круге Зарине Диас. — Прим. «Чемпионата»). Ещё мне нужно будет больше доверять себе. Раньше я вообще очень часто сомневалась в своих силах на корте.
Я очень надеюсь, что на US Open у меня всё получится и я завоюю для себя новых болельщиков», — цитирует Гауфф официальный сайт WTA.
Напомним, на Уимблдоне-2019 американка сотворила сенсацию, побившись в четвёртый круг соревнований. В настоящее время Гауфф является 146-й ракеткой мира. В 2018 году Кори выиграла юниорский «Ролан Гаррос».
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