Тим подтвердил нежелание выступать на Олимпиаде в Токио

Австрийский теннисист, четвёртая ракетка мира Доминик Тим, вероятно, не выступит на Олимпийских играх — 2020. Об этом в своём «твиттере» заявил теннисный журналист Лукас Царер.



«Доминик подтвердил, что хочет сыграть на турнирах в Гамбурге и Кицбюэле в 2020 году. Олимпиаду он пропускает», — сообщил Царер.



Напомним, это уже не первое подобное решение австрийца. Олимпиаду-2016 Доминик также пропустил, аргументируя это тем, что турниры категории АТР ценит выше, чем Игры.



В текущем сезоне 25-летний теннисист провёл 37 матчей, выиграв в 26 из них. В его активе два трофея (Индиан-Уэллс и Барселона) и выход в финал Открытого чемпионата Франции. На продолжающемся турнире в Кицбюэле Тим пробился в третий круг.