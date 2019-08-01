Свитолина прокомментировала победу над Касаткиной в Сан-Хосе

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы в матче с россиянкой Дарьей Касаткиной во втором круге турнира в Сан-Хосе со счётом 6:3, 6:1.

«Думаю, для первого матча на харде я сыграла достаточно уверенно. Мы вернулись на хардовые корты, я очень рада играм здесь и этой части сезона в целом.

Я просто стараюсь бороться за каждое очко. Я не слишком много думаю о том, что происходит на другой половине корта. Дарья — непростая соперница, у неё отличные руки, и она всегда сражается на корте. Мне пришлось бороться. В целом, думаю, я играла более уверенно.

Я всегда стараюсь выкладываться по полной. Для меня большая честь играть здесь. Атмосфера просто замечательная. С нетерпением жду следующего матча", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.



В четвертьфинале украинка сыграет с Марией Саккари из Греции.