Осака: после Australian Open теннис не приносил мне радости

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака рассказала о кризисе, в котором находилась после победы на Australian Open 2019 года.

«Завтра я отправляюсь в Торонто и хотела бы поделиться мыслями перед тем, как начнётся хардовый сезон. Последние несколько месяцев были сложными для меня в теннисном плане, но, к счастью, меня окружают люди, которых я люблю и которые любят меня (надеюсь, хахаха). В этом смысле я благодарна им, потому что когда всё плохо, я виню себя на сто процентов. У меня есть тенденция закрываться, потому что я не хочу никого нагружать своими мыслями и проблемами. Однако эти люди научили меня доверять им и не брать всё на себя. Неожиданно в самые трудные месяцы своей жизни у меня случались и лучшие моменты, потому что я встретила новых людей и делала то, о чём даже не думала раньше.

Я могу честно признать, что после Australian Open теннис не приносил мне радости. Но я наконец вновь начинаю ощущать это. Я так много думала о результатах матчей вместо того, чтобы извлекать уроки, как обычно поступала раньше. За это время я многое о себе узнала. За последний год я выросла как личность. Я в нетерпении от того, что меня ждёт в будущем на корте и за его пределами. Увидимся на американской серии турниров", — написала Осака в своём «твиттере».

В рейтинге WTA Наоми на сегодня занимает вторую строчку.