Надаль: те, кто не восхищается Федерером, просто не разбираются в теннисе

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль отдал должное своему главному сопернику на протяжении всей карьеры Роджеру Федереру.



«Я восхищаюсь стилем Федерера. Те, кто этого не делает, думаю, просто не разбираются в теннисе.



Даже если вы являетесь фанатом другого игрока, нужно быть в состоянии признать превосходство Роджера, а он превосходен во всех смыслах», — цитирует Надаля Tennis World USA.



Напомним, Надаль является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема», на счету Федерера 20 побед на мэйджорах.



Рафаэль и Роджер играли друг с другом 40 раз — испанец побеждал в 24 случаях, ещё 16 матчей завершались в пользу швейцарца. В 2019 году теннисисты встречались на корте дважды — матч на «Ролан Гаррос» завершился в пользу Надаля, на Уимблдоне победил Федерер. Ещё один матч не состоялся — испанец снялся за несколько часов до полуфинала в Индиан-Уэллсе.