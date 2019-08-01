Циципас: на три дня закрылся в комнате после поражения на Уимблдоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал своё поражение на Уимблдоне. Напомним, шестая ракетка мира неожиданно проиграл Томасу Фаббьяно из Италии в первом круге мэйджора.



«Поражение от Фаббьяно… Я закрылся на три дня в своей комнате и ни с кем не общался. Потом я взял небольшой отпуск — месяц я вообще не участвовал в соревнованиях», — цитирует Циципаса Tennis World USA.



На продолжающемся турнире в Вашингтоне 20-летний грек, посеяный под первым номером, пробился в третий круг. За выход в четвертьфинал он поборется с представителем Австралии Джорданом Томпсоном.



В текущем сезоне Циципас провёл 53 матча, в 36 из которых выиграл. На его счету два трофея — в Марселе и Эшториле.

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