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Макинрой назвал лучший матч в истории тенниса

Макинрой назвал лучший матч в истории тенниса
Теннис / ATP 0

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой считает, что финал Уимблдона-2008, в котором встречались Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, стал лучшим матчем в истории тенниса.

«Я видел много теннисных матчей, много комментировал, во многих играл. Если сложить всё воедино, то лучшим будет финал Уимблдона-2008. Думаю, именно этот матч является лучшим в истории.

Что касается противостояния Роджера и Рафы, то, безусловно, они сделали друг друга лучшими. Каждый их матч повышал качество тенниса и того, и другого», — цитирует Макинроя Tennis World USA.

Напомним, в финале Уимблдона-2008 победу одержал Надаль — 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7.

Рафаэль и Роджер играли друг с другом 40 раз — испанец победил в 24 случаях, ещё 16 матчей завершились в пользу швейцарца.

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