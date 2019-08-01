Кирьос и Циципас снова сыграют в паре

Австралийский теннисист Ник Кирьос и грек Стефанос Циципас приняли решение вновь сыграть в дуэте. Как сообщает в своём «твиттере теннисный журналист Бен Ротенберг, теннисисты сыграют вместе на «Мастерсе» в Цинциннати.



На продолжающийся турнир в Вашингтоне Кирьос и Циципас покинули после первого же матча — со счётом 3:6, 6:3, 5:10 они проиграли Хуану-Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре из Колумбии.



Ранее грек рассказал о мотивах, побудивших его сыграть в паре с австралийцем. По его словам, при всех видимых различиях, у них много общего.



В одиночном разряде оба теннисиста сумели пробиться в третий круг. Следующим соперником Циципаса станет Джордан Томпсон, тогда как Кирьос сыграет с Йосихито Нисиокой. Ник и Стефанос могут встретиться на стадии полуфинала.

Кирьос: Циципас приятно пахнет, но я буду держаться от него подальше