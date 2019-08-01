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Американский теннисист — о тренере: мы ближе, чем просто наставник и подопечный

Американский теннисист — о тренере: мы ближе, чем просто наставник и подопечный
Теннис / ATP 0

Американец Фрэнсис Тиафо рассказал о своих отношениях с 27-летним тренером Заком Эвенденом.

«Мы ближе, чем просто тренер и подопечный. Мы почти братья. Проводим вместе очень много времени. Для меня очень важно такое понятие, как дружба. Очень много людей, которые меня окружают, дороги мне», — цитирует 21-летнего Тиафо Tennis World USA.

В настоящее время Тиафо располагается на 40-й строчке в рейтинге АТР. В текущем сезоне Фрэнсис провёл 33 матча, в которых добыл 14 побед. На продолжающемся турнире в Вашингтоне американец сумел прервать серию из четырёх поражений и пробиться в третий раунд, где сыграет с Даниилом Медведевым.

В прошлом сезоне Тиафо выиграл дебютный трофей на уровне АТР — Фрэнсису покорился турнир в Делрэй-Бич.

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