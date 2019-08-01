Маррей высмеял усы австралийца Томпсона

Британский теннисист Энди Маррей пошутил над усами австралийца Джордана Томпсона. Соотечественник Томпсона Ник Кирьос выложил их совместное фото, подписав его «Один из нас сконцентрирован, другой проверяет личные сообщения в «Инстаграм».



Маррей в комментариях под фото отметил: «Кажется, он просто проверяет свои усы при помощи селфи-камеры». Следом Энди добавил хэштег «Избавься».



Томпсона, кажется, это задело. «Энди общается со мной в раздевалке, но никогда не говорит мне такие вещи в лицо. Зато в комментариях пишет».

Напомним, все три теннисиста участвуют в соревнованиях, проходящих в Вашингтоне (США). Маррей, вместе со своим братом Джейми, вышли во второй круг парного турнира, а Кирьос и Томпсон — в третий одиночного.