«Парни, можно использовать весь корт». Эффектный розыгрыш в матче Маррея в США

В матче за выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне (США) в парном разряде британец Энди Маррей, играющий вместе с братом, Джейми Марреем, встречался с опытным дуэтом из Франции Николя Маю/Эдуард Роже-Васслен.



В самом начале встречи теннисисты подарили болельщикам один из самых ярких розыгрышей турнира. Во втором гейме завязалась борьба у сетки. Соперники отбили несколько ударов подряд, не позволяя мячу коснуться площадки. «Парни, вы в курсе, что можно использовать весь корт?» — иронично прокомментировали эпизод в ATP, опубликовав видео эффектного момента в «Инстаграме».

Французы одержали победу в этом розыгрыше, однако победить в матче им не удалось. Они уступили британцам со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 10:5.