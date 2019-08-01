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Экс первая ракетка мира: Кирьос напоминает моих детей, когда я даю им эскимо

Экс первая ракетка мира: Кирьос напоминает моих детей, когда я даю им эскимо
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Джим Курье поделился мнением о поведении австралийского теннисиста Ника Кирьоса, известного своими выходками на корте и за его пределами. По мнению американца, ничего плохого в этом нет.

Никто не сможет повторить то, что делают представители «большой тройки», играющие в одно и то же время. Поэтому и нужны подобные весёлые развлечения, чтобы привлечь людей к спорту. Ник Кирьос похож на моих детей, когда я даю им эскимо», — приводит слова Курье Tennis World USA.

Американский теннисист высказался о Кирьосе после выходки австралийца в матче второго круга турнира в Вашингтоне (США) с французом Жилем Симоном (6:4, 7:6 (7:5)). Судья не позволил Кирьосу взять челлендж, после чего тот пришёл в ярость.

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