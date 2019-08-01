Экс первая ракетка мира: Кирьос напоминает моих детей, когда я даю им эскимо

Бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Джим Курье поделился мнением о поведении австралийского теннисиста Ника Кирьоса, известного своими выходками на корте и за его пределами. По мнению американца, ничего плохого в этом нет.



Никто не сможет повторить то, что делают представители «большой тройки», играющие в одно и то же время. Поэтому и нужны подобные весёлые развлечения, чтобы привлечь людей к спорту. Ник Кирьос похож на моих детей, когда я даю им эскимо», — приводит слова Курье Tennis World USA.



Американский теннисист высказался о Кирьосе после выходки австралийца в матче второго круга турнира в Вашингтоне (США) с французом Жилем Симоном (6:4, 7:6 (7:5)). Судья не позволил Кирьосу взять челлендж, после чего тот пришёл в ярость.



Кирьос — судье: ты — картошка с руками и ногами