18-кратная чемпионка «Большого шлема» назвала причину неудач Зверева

Американская теннисистка Крис Эверт, 18 раз выигрывавшая турниры серии «Большого шлема» в одиночном разряде и трижды – в паре, высказалась о причинах проблем в игре пятой ракетки мира немца Александра Зверева.



«Я думаю, это вопрос психологии. Полагаю, он сам тянет себя всё ниже. Зверев становится эмоциональным, и мне кажется, что это влияет на его игру. Я всегда выступала за то, чтобы игроки демонстрировали свои эмоции, но только тогда, когда они способны забыть об этом после игр и переходить к новым задачам. Но Зверев, как мне кажется, несёт всё с собой», — приводит слова Эверт Tennis World USA.



Напомним, Зверев не сумел преодолеть барьер первого раунда Уимблдона, уступив 105-й ракетке мира Иржи Веселы из Чехии – 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. На домашнем турнире в Гамбурге (Германия) он добрался до полуфинала, где проиграл представителю Грузии Николозу Басилашвили – 4:6, 6:4, 6:7 (5:7).

