Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира в Вашингтоне (США) в парном разряде вместе с японкой Мию Като. В напряжённом поединке дуэт, посеянный на соревнованиях под третьим номером, обыграл британку Наоми Броэди и канадку Шарон Фичмэн со счётом 6:4, 3:6, 10:4.
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Россиянка и японка 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету их соперниц 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
За выход в финал Калинская и Като поспорят с хозяйками соревнований – американками Кори Гауфф и Кэти Макнелли.
Россиянка продолжает выступление на турнире в Вашингтоне и в одиночном разряде. Она вышла в четвертьфинал, обыграв олимпийскую чемпионку из Пуэрто-Рико Монику Пуиг со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4, и в следующем матче встретится с Кристиной Младенович из Франции.
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