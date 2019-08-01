Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира в Вашингтоне (США) в парном разряде вместе с японкой Мию Като. В напряжённом поединке дуэт, посеянный на соревнованиях под третьим номером, обыграл британку Наоми Броэди и канадку Шарон Фичмэн со счётом 6:4, 3:6, 10:4.



Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Россиянка и японка 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету их соперниц 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



За выход в финал Калинская и Като поспорят с хозяйками соревнований – американками Кори Гауфф и Кэти Макнелли.



Россиянка продолжает выступление на турнире в Вашингтоне и в одиночном разряде. Она вышла в четвертьфинал, обыграв олимпийскую чемпионку из Пуэрто-Рико Монику Пуиг со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4, и в следующем матче встретится с Кристиной Младенович из Франции.