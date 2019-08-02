Свенссон: Федерер, Надаль и Джокович играют не ради денег

Шведский теннисист Йонас Свенссон, наивысшими достижениями которого являются 10 место мирового рейтинга в 1991 году и два выхода в полуфинал «Ролан Гаррос», поделился мнением о сильнейших игроках планеты – швейцарце Роджере Федерере, испанце Рафаэле Надале и сербе Новаке Джоковиче.
«С самого начала их господства личное соперничество было их движущей силой. Даже сегодня оно позволяет им повысить уровень игры, в результате чего разрыв от остальных продолжает увеличиваться. На лондонских кортах иногда создавалось впечатление, что взрослые встречаются с юниорами. Всё дело в зрелости и опыте.
Они точно знают, какую выгоду они могут извлечь. У них есть хорошие партнеры. Федерер заработал $ 98 млн в прошлом году, а остальные не так уж далеко. Вы думаете, бонус в $ 3 млн на Уимблдоне заставляет их играть? Нет, их цель — сотворить историю тенниса, а не заработать побольше денег», — приводит слова Свенссона Tennis World USA.
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