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Медведев обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Медведев обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Вашингтоне (США) под третьим номером, в матче третьего круга обыграл хозяина кортов Фрэнсиса Тиафо, получившего от организаторов 16-й номер посева, со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Даниил 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и один брейк.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с хорватским теннисистом Марином Чиличем (6).

В 2018 году победителем турнира в Вашингтоне стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

Турнир завершится 4 августа.

02 августа 2019 года, пятница. 01:30 МСК
Вашингтон (м). 3-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
40
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
0 : 2
Даниил Медведев
10
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
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