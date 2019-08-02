Медведев обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Вашингтоне (США) под третьим номером, в матче третьего круга обыграл хозяина кортов Фрэнсиса Тиафо, получившего от организаторов 16-й номер посева, со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Даниил 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и один брейк.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с хорватским теннисистом Марином Чиличем (6).

В 2018 году победителем турнира в Вашингтоне стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

Турнир завершится 4 августа.