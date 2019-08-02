211-я ракетка мира из России в упорной борьбе проиграла Се Шувэй в Вашингтоне

Российская теннисистка Варвара Грачёва, пробившаяся в основную сетку турнира в Вашингтоне (США) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй, посеянной под четвёртым номером, со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут.

Варвара, занимающая 211-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 9 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 9 брейков.

За выход в полуфинал Се Шувэй поспорит с американкой Кэти Макнелли, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

В 2018 году победительницей турнира в Вашингтоне стала россиянка Светлана Кузнецова. В этом году уроженка Санкт-Петербурга не приняла участия в соревнованиях из-за проблем с визой.