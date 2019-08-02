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Азаренко проиграла Векич во втором круге турнира в Сан-Хосе

Азаренко проиграла Векич во втором круге турнира в Сан-Хосе
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе (США), проиграв представительнице Хорватии Донне Векич, посеянной под пятым номером, со счётом 4:6 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету хорватки 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал Векич поспорит с американкой Кристи Эрим Анн, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Соревнования завершатся 4 августа.

В 2018 году победительницей турнира в Сан-Хосе стала румынка Михаэла Бузэрнеску. В финале она разгромила Марию Саккари из Греции — 6:1, 6:0.

02 августа 2019 года, пятница. 05:00 МСК
Сан-Хосе. 2-й круг
Матч окончен
Донна Векич
25
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
2 : 0
Виктория Азаренко
38
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
Азаренко с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе
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