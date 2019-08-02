Азаренко проиграла Векич во втором круге турнира в Сан-Хосе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе (США), проиграв представительнице Хорватии Донне Векич, посеянной под пятым номером, со счётом 4:6 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.



Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету хорватки 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в полуфинал Векич поспорит с американкой Кристи Эрим Анн, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Соревнования завершатся 4 августа.



В 2018 году победительницей турнира в Сан-Хосе стала румынка Михаэла Бузэрнеску. В финале она разгромила Марию Саккари из Греции — 6:1, 6:0.

Азаренко с победы стартовала на турнире в Сан-Хосе