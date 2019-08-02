Кирьос отметился сумасшедшим ударом в прыжке и очередным «твинером»
Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне (США), обыграв представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:2, 7:5. Уроженец Канберры в очередной раз порадовал болельщиков эффектными ударами.
В одном из эпизодов он традиционно выполнил «твинер», а затем выиграл очко отличным ударом с бэкхенда.
Самым ярким моментом встречи стал удар Ника в красивом прыжке.
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.
За выход в полуфинал соревнований Кирьос поспорит с представителем Словакии Норбертом Гомбошем, попавшим в основную сетку в статусе «лаки-лузера».
В 2018 году победителем турнира в Вашингтоне стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.
Кирьос — судье: ты — картошка с руками и ногами
Вылет Хачанова, «твинеры» от Бублика и Кирьоса — в обзоре матчей в Вашингтоне
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