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Кирьос отметился сумасшедшим ударом в прыжке и очередным «твинером»

Кирьос отметился сумасшедшим ударом в прыжке и очередным «твинером»
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне (США), обыграв представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:2, 7:5. Уроженец Канберры в очередной раз порадовал болельщиков эффектными ударами.

В одном из эпизодов он традиционно выполнил «твинер», а затем выиграл очко отличным ударом с бэкхенда.

Самым ярким моментом встречи стал удар Ника в красивом прыжке.

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

За выход в полуфинал соревнований Кирьос поспорит с представителем Словакии Норбертом Гомбошем, попавшим в основную сетку в статусе «лаки-лузера».

В 2018 году победителем турнира в Вашингтоне стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

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